Hospital Auxiliadora será homenageado pela Câmara Municipal de Três Lagoas

Nesta quinta-feira (27), o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderón, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a homenagem que receberá na Câmara Municipal de Três Lagoas. A solenidade será realizada hoje, às 18h30.

O diploma de mérito homenageia Marco pelos serviços prestados na saúde. “A homenagem que receberei abrange todos os nossos colaboradores do hospital. Temos uma equipe que reflete a qualidade do nosso atendimento e o compromisso constante com melhorias. Hoje, seremos honrados na Câmara de Vereadores com duas homenagens, uma pelos 105 anos de história e outra pelo trabalho de crescimento contínuo do hospital na região”, ele explica.

Atualmente, o diretor preside a Federação das Santas Casas, representando todas do estado. “Essa conquista também se deve ao trabalho do Hospital Auxiliadora. Somos o único hospital filantrópico de nível dois no estado com certificação ONA, buscando constantemente esse desenvolvimento interno para beneficiar cada vez mais a população”.

O diretor explica que o Hospital Auxiliadora é destinado a casos de urgência e emergência, mas agora atende casos menos graves. “Se você tiver uma situação de urgência ou emergência, pode ir diretamente ao hospital. Atualmente, o hospital atende pacientes classificados como verde e azul, que são casos menos graves. Esses pacientes devem ser encaminhados para a UPA para evitar a sobrecarga do hospital e permitir que ele se concentre em casos mais críticos. Desde o dia 17, começamos a atender esses pacientes, e estamos constantemente buscando melhorias”.

Já foi possível observar um grande aumento na quantidade de atendimentos desde que o hospital passou a atender de portas abertas. “Na primeira semana, já observamos um aumento significativo no número de atendimentos. Temos médicos disponíveis 24 horas, mas a capacidade de atendimento é limitada. O médico, que pode atender até 80 pessoas por dia, está atendendo cerca de 150. Todos os locais de saúde estão lotados devido ao clima. A nossa preferência no hospital é atender os casos mais graves”.

Marco ressalta essa prioridade de casos de urgência e emergência, pois a orientação é de atendimentos de rotina e consultas sejam agendadas nos postos de saúde. Casos mais graves devem ser direcionados ao hospital ou à UPA. Aqueles que chegarem ao hospital com casos não graves, não deixarão de ser atendidas, mas poderão esperar mais tempo na fila.

