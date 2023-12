Hospital Auxiliadora tenta localizar família de idoso atropelado e internado em UTI

Uma vítima de um atropelamento ocorrido no domingo (3), em Três Lagoas, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora e os médicos buscam urgentemente pelos familiares. A vítima foi identificada como José Américo Rocha Ribeiro, de 65 anos.

O idoso deu entrada em estado grave na unidade médica após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele sofreu traumatismo craniano. O motorista não prestou socorro à vítima e fugiu. A equipe de Assistência Social e a comunicação institucional do hospital realizaram buscas no banco de dados e tentaram auxílio da Polícia Civil. No entanto, não foi encontrado registro de telefone ou detalhes da vítima e nem de familiares, em Três Lagoas, e nos municípios paulista, como Andradina, Castilho, Ilha Solteira e Morutinga do Sul, sendo o último cidade natal de José Américo.

Desde que José deu entrada na emergência e acabou precisando ser intubado para resistir aos ferimentos, funcionários do Hospital Auxiliadora buscam fazer contato com familiares e pede para amigos ou conhecidos do idoso procurar pela direção da unidade, na avenida Rosário Congro. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.