Ideathon Cerrado estimula criação de ideias de negócios em Três Lagoas

Inovação, criatividade e a reflexão sobre a importância do bioma Cerrado, presente em Mato Grosso do Sul, marcaram o evento Ideathon Cerrado, uma maratona de geração de ideias para os desafios encontrados no bioma. A ação ocorreu na sede do Sebrae em Três Lagoas, no último sábado (17), com a presença de 30 pessoas que participaram de um dia intenso de atividades.

O evento foi uma realização do Sebrae com o apoio do Ecossistema de Inovação Vale da Celulose. Para a analista-técnica do Sebrae/MS, Patrícia Taiana Batista, o tema inovação interessa aos empreendedores da região Leste de MS.

Continue Lendo...

“Nós tivemos um recorde de inscritos e abrimos vagas extras, o que prova o interesse e a procura da nossa população local. Foi um dia de muito aprendizado com trocas importantes, principalmente porque boa parte dos participantes são jovens e não estão habituados com eventos de ideação, que fomentam novas formas de pensar e ajudam a colocar esses projetos em prática”, avaliou.

O representante do Ecossistema de Inovação Vale da Celulose, Jardel Mattos, relembra que além do Ideathon Inova Cerrado, eventos similares realizados pelo Sebrae em todo o país contemplam outros biomas brasileiros. “É fantástico termos a sugestão de projetos que fortaleçam os nossos biomas, tendo como ponto de partida a inovação. Ações como essa trazem soluções efetivas para cada um deles”, completa.

Pela manhã, assim que chegaram, os participantes foram divididos em grupos, onde receberam orientações de mentores e começaram a construir seus projetos. À tarde, eles prepararam os pitches e foram avaliados por três profissionais convidados pelo Sebrae. Ao todo, foram entregues seis projetos, e destes, três venceram a competição, conquistando com isso vaga no edital Inova Cerrado, que está com inscrições abertas para os empreendedores.

Uma das ideias vencedoras foi o projeto Eco3Brasil, que se propôs a fabricar tijolos ecológicos feitos com base em resíduos extraídos de diferentes tipos de biomassas como eucalipto e cana-de-açúcar. “Temos várias empresas de celulose que descartam toneladas desses materiais em aterros sanitários. Com a produção dos tijolos, nós resolvemos um problema ambiental e social. Isso porque as pessoas com baixa renda não conseguem comprar materiais de construção com facilidade”, explica o idealizador da ação, Márcio Martins.

Outro projeto selecionado foi a Eco-Cycle, uma startup especializada no carregamento de bicicletas elétricas, por meio da energia solar, em pontos estratégicos da cidade. A participante do grupo Kamilly Pessuti, acredita que a mobilidade urbana será uma questão cada vez mais complexa. “Temos que pensar que a maioria das pessoas já reclamam da falta de transporte nas médias e grandes cidades e não podemos esperar a situação ficar ainda pior para agirmos”, disse.

A startup Fungos do Cerrado, especializada na produção de cogumelos foi o último projeto vencedor da competição. Mas, além deles, o Ideathon recebeu outras ideias de negócio, incluindo: uma proposta de produção de semijoias feitas com sementes e folhas típicas do Cerrado; um sistema de monitoramento com o uso de Inteligência Artificial (IA), para mapear a vegetação típica do Cerrado; e um projeto que faria a captura de resíduos têxteis nas indústrias da cidade, para a fabricação de produtos reciclados como ecobags.

O empresário Luiz Guilherme Queiroz integrou o grupo sobre a produção de semijóias, e diz que é a primeira vez que participa de um Ideathon e se surpreendeu com o que vivenciou. “Isso traz reflexões sobre os problemas e as soluções que podemos sugerir para aumentar a sustentabilidade na nossa região. Foi um grande evento que reuniu estudantes, empresários e artesãos em busca de melhores condições para todos no futuro”, disse.

Inova Cerrado

A partir de agora, os três projetos selecionados no Ideathon Cerrado estão com vaga garantida no programa Inova Cerrado, edital do Sebrae para acelerar ideias de negócios. Ao participar da iniciativa, os empreendedores recebem capacitações e mentorias pelo período de três meses, para que consigam efetivamente tirar as ideias do papel. Além dele, outro edital disponível é o Inova Pantanal.

Podem participar dois editais estudantes universitários, professores, pesquisadores e pessoas físicas que estão em Mato Grosso do Sul e possuem uma ideia inovadora. O período de inscrição para os dois programas vai até 25 de agosto. Cada um dos programas irá selecionar 30 propostas. O intuito é apoiar no caminho para que essas pessoas consigam tirar de vez a ideia do papel a partir de suporte técnico, networking e troca de experiências.

Ao final do ciclo de aceleração, as três melhores ideias que incorporem novas tecnologias aos setores relacionados à bioeconomia vão ser premiadas em R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil. As propostas inscritas podem estar relacionadas às seguintes áreas: Agricultura e Pecuária; Alimentos e Bebidas; Bioenergia e Biocombustíveis; Casa e Construção; Comunicação e Entretenimento; Ecoturismo; Floresta; Fármacos, Fitoterápicos e Nutracêuticos; Higiene, Perfumaria e Cosméticos; Logística e Mobilidade; Moda e Design; Químicos e Novos Materiais; Tecnologia da Informação; entre outros.

*Informações do Sebrae-MS.