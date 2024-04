Identificado corpo encontrado no Cinturão Verde em Três Lagoas

Foi identificado como Sebastião Ferreira Barbosa, de 52 anos, o homem encontrado morto, com requintes de crueldade, na manhã desta segunda-feira (1º), em uma estrada vicinal, no Cinturão Verde, em Três Lagoas. Por volta de 6h, a Polícia Militar foi informada que um corpo havia sido “desovado’, na estrada, conhecida como “rua da Lixeira”, por dar acesso as lixeiras de um restaurante em frente a uma empresa multinacional, no bairro de Jupiá.

O corpo estava com vários sinais de agressão, e profundas lesões, o que indicava que os assassinos teriam batido contra a cabeça da vítima, com algo, como barra de ferro, madeira ou até mesmo pedra. As lesões foram tão severas que o crânio de Sebastião, foi quebrado e parte da massa encefálica ficou exposta. Segundo a PM, foi notado que um veículo teria passado por cima da vítima, para garantir o homicídio.

Com o corpo foi encontrado um molho de chaves residenciais e uma munição de revolver calibre.32, intacta.

Após a confirmação da morte e a identificação do corpo por meio de inteligência investigativa, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, a 2ª Delegacia de Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram buscas pela região do bairro Vila Piloto, nas temtativa de identificar os suspeitos do assassinato.