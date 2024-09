Idosa fica ferida após carro invadir preferencial e causar acidente no Centro de Três Lagoas

Um acidente de trânsito resultou em uma idosa ferida, no início da manhã desta sexta-feira (20), após uma colisão entre uma bicicleta e um carro na avenida Dr. Eloy Chaves, no cruzamento com a rua Orestes Prata Tibery, no Centro de Três Lagoas.

Por volta das 7h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutrân) e a Polícia Militar foram chamados ao local, após um veículo, que seguia pela rua Orestes Prata Tibery em direção ao Centro, tentar atravessar a avenida Eloy Chaves, colidindo na frente da bicicleta que era conduzida pela idosa.

A idosa, que seguia pela avenida Eloy Chaves em direção ao bairro, não conseguiu parar a bicicleta elétrica e colidiu com o veículo, sofrendo uma queda, além de diversas escoriações pelo corpo e dores nos membros superiores e inferiores. A ambulância de suporte básico (USB) do Samu atendeu à ocorrência e, devido às fortes dores e sangramentos, a vítima foi imobilizada e socorrida, encontrando-se consciente e orientada.

No local, o motorista do carro relatou aos agentes de trânsito que não viu a idosa devido ao ponto cego do veículo e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Após atender à ocorrência, a equipe se dirigiu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal decorrente de acidente automobilístico.