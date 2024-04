Idoso é agredido por grupo de homens no bairro Jamel Ville em Três Lagoas

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram um idoso, de 62 anos, vítima de espancamento. O caso aconteceu, na noite de quinta-feira (11), na rua Elias Mansur Zogo, no bairro Jamel Ville II, em Três Lagoas.

Por volta das 21h, as equipes foram acionadas para socorrer a vítima de uma tentativa de homicídio. Segundo relatos, o idoso foi agredido por um grupo de homens e deixado ferido em frente a um bar abandonado, conhecido como "Bar do Ciene". O local serve de abrigo para pessoas em situação de rua.

Ao chegarem ao local, os socorristas do Samu encontraram a vítima caída, apresentando várias escoriações, hematomas e uma fratura no braço esquerdo. Apesar das suspeitas iniciais de ter sido esfaqueado, não foram identificadas perfurações de faca. A vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora devido à fratura no braço.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, um grupo de homens chegou ao local em uma caminhonete preta e, munido de pedaços de madeira, começou a agredir o idoso. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresenta problemas psicológicos.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. O local onde ocorreu o caso, antigamente conhecido como "Bar do Ciene", foi palco de um crime registrado há alguns anos, quando o antigo proprietário foi assassinado. Desde então, o lugar foi abandonado.