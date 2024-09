Idoso é atingido por fardo de feno durante trabalho e morre após ser socorrido em hospital

Um acidente fatal envolvendo um funcionário de uma fazenda foi registrado, em Três Lagoas, na terça-feira (10). O caso ocorreu na manhã do mesmo dia, por volta das 9h, na Fazenda Estrela, localizada em Água Clara.

Segundo o relato do proprietário da fazenda, o funcionário, identificado como Arlindo Souza da Silva, de 66 anos, foi atingido por um fardo de feno com aproximadamente 200kg, enquanto estava na lateral de um caminhão em que dois outros funcionários descarregavam o material.

Um dos funcionários presentes no momento do acidente imediatamente prestou socorro a Arlindo e o transportou para o Hospital de Água Clara. Lá, ele foi intubado e transferido para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. No entanto, por volta das 15h, o hospital comunicou sobre o falecimento do funcionário.

O proprietário relatou que não estava presente no momento exato do acidente, pois se encontrava do outro lado do caminhão. Ele foi orientado pelo Hospital Auxiliadora a registrar a ocorrência na delegacia.

A 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente e determinar eventuais responsabilidades. O caso segue em apuração.