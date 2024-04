Idoso é encontrado caído na BR-262 e suspeita é de atropelamento

Um catador de recicláveis, de 65 anos, teria sido atropelado, no final da noite desta terça-feira (2), na saída de Três Lagoas para Campo Grande, na rodovia BR-262. A vítima foi encontrada caída na pista por motoristas, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O idoso estaria aparentemente embriagado, com escoriações pelo corpo e sangramento. A equipe do Samu levou a vítima para o Hospital Auxiliadora. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

Ainda não há informações precisas sobre o motorista e o veículo que teria atropelado a vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O trecho da pista foi interditado até o resgate da vítima, o que provocou um congestionamento de veículos até próximo ao córrego do Onça, sentido Campo Grande.

O trecho da rodovia não tem iluminação pública, nem estacionamento e espaço seguro para pedestres e ciclistas, que dividem espaço com veículos de todos os tamanhos. Por ser um ponto de rota alternativa e de acesso rápido para bairros, a movimentação é intensa na região.