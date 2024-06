Imprudência é a principal causa de acidentes de trânsito em Três Lagoas

Os acidentes de trânsito tornaram-se cada dia mais recorrentes em Três Lagoas. De acordo com Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, o município já registrou mais de 650 ocorrências, neste ano. O aumento da frota de veículos em circulação tem reflito nesses números, porém a principal causa de acidentes continua sendo a imprudência.

Na terça-feira (25), em um único acidente na rua Elmano Soares, no cruzamento com a Manoel Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas, cinco veículos foram atingidos e danificados. O motorista que não respeitou a sinalização de pare sofreu ferimentos graves e está entubado no hospital.

Continue Lendo...

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana, a maioria dos acidentes são causados por descobrimento das regras de trânsito. “70% estar sendo não respeitar as regras de circulação, como não parar em 'pare' e furar o sinal vermelho em cruzamento, são alguns dos atos que os motoristas estão cometendo”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A frota de veículos de Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha 44.466 veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran). Em 2015 chegou a 75.235 e, agora, em 2024, já são 103.670, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O município tem quase um veículo por habitante.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Três Lagoas tem 132 mil moradores. O número de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade. De acordo com o tenente da PM, Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada e com fiscalização, o que precisa é haver consciência por parte dos usuários do trânsito.

Diante da qualidade de infrações no trânsito, Três Lagoas voltará a contar com radares eletrônicos instalados em pontos considerados estratégicos e com maior número de acidentes registrados. Além disso, a Prefeitura de Três Lagoas também tem investido em novos semáforos.

O diretor de trânsito, Flávio Thomé acredita que os radares possam contribuir para a redução no número de acidentes de trânsito. “Entendemos que em alguns lugares os radares têm uma ação mais afetiva na fiscalização para controlar a velocidade, porque em alguns pontos está tendo abuso”, explicou.

Veja na reportagem abaixo: