Incêndio atinge área de floresta próxima à UFMS de Três Lagoas

A equipe de reportagem do JPNews flagrou, nesta quinta-feira (22), um incêndio na vegetação em um terreno próximo à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 14h30 para conter as chamas.

Durante o incêndio, houve uma mobilização para retirar os carros que estavam estacionados próximos ao terreno incendiado. Até o momento, ainda não se sabe o que provocou o incêndio, mas o tempo seco e a escassez de chuva dificultaram o trabalho dos bombeiros.

Continue Lendo...

Nos últimos dias, Três Lagoas tem registrado níveis críticos de baixa umidade relativa do ar. Nesta quinta-feira (22), os órgãos de meteorologia do Estado de Mato Grosso do Sul registraram 11% de umidade relativa do ar.

Veja mais na reportagem abaixo: