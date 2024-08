Incêndio em tradicional autopeças em Três Lagoas causa prejuízo de R$ 800 mil

O incêndio registrado em uma tradicional loja de autopeças, na avenida Filinto Muller, em Três Lagoas, causou prejuízo estimado de R$ 800 mil. A informação foi confirmada ao JPNews pelo proprietário da empresa, que lamenta o ocorrido e disse que ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio.

A ocorrência foi no início da tarde de segunda-feira (5), por volta de 12h30, e a autopeças estava fechada para o horário de almoço. A loja estava cheia de peças de veículos, pneus e até um carro. Tudo foi completamente destruído pelas chamas.

O proprietário mora ao lado do estabelecimento. Foram os comerciantes vizinhos que o avisaram sobre as chamas. Na ocasião, houve uma mobilização solidária para conseguir retirar alguns móveis da casa, além de roupas, porque o fogo atingiu parte do telhado da casa. Ninguém se feriu, mas a fumaça densa chamou a atenção dos moradores e dos comerciantes, que ficaram assustados.

O incêndio durou duas horas e foram necessários dois caminhões-pipa, três viaturas do Corpo de Bombeiros e 30 mil litros de água para controlar as chamas. A perícia da Polícia Civil investiga o caso.

Confira abaixo como está o local nesta terça-feira: