Autoridades investigam responsáveis por provocar incêndios em Três Lagoas

Medo, desespero e tristeza são sentimentos que serão difíceis de esquecer após os momentos de terror vividos pelos moradores durante os incêndios que ocorreram na sexta-feira (23) em Três Lagoas. Por volta das 11h da manhã, nossa equipe de reportagem foi até uma fazenda em chamas e presenciou de perto a luta das pessoas tentando salvar seus bens.

Em menos de 24 horas, Três Lagoas registrou vários incêndios em áreas de vegetação na cidade. Em um dos casos, trabalhadores tentaram apagar as chamas em uma fazenda no bairro Jardim Carandá. No mesmo momento, outra queimada estava acontecendo nas proximidades da Segunda Lagoa.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e moradores atuaram no combate às chamas, que consumiram grande parte da vegetação e colocaram em risco casas, equipamentos, além da vida de pessoas e animais. Os militares tiveram que entrar na mata com sopradores e transportar água manualmente para tentar conter o fogo.

A poucos metros dessa fazenda, outra equipe combatia um incêndio próximo à Rua Eurides Ribeiro. Um caminhão da Prefeitura, que estava apoiando a operação, foi atingido pelas chamas. Apesar da morte de alguns animais, a Defesa Civil informou que não houve registro de vítimas fatais e que as causas dos incêndios estão sendo investigadas.

