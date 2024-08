Incerteza sobre o futuro do Cinturão Verde dificulta a produção

O futuro do Cinturão Verde em Três Lagoas é incerto, e essa indefinição tem gerado impactos significativos para as famílias que dependem da terra para sobreviver. Recentemente, 48 famílias foram notificadas. Dessas, 23 terão que deixar o local. Agora, a preocupação vai além do desalojamento: a falta de clareza sobre o futuro do projeto está dificultando a produção agrícola.

"Com essa indefinição, muitos produtores estão desmotivados. Alguns nem produzem mais, porque não sabem o que vai acontecer. Outros ainda insistem e têm feito o plantio”, disse Airan.

A falta de segurança sobre o futuro tem dividido os agricultores. Enquanto alguns desistiram de plantar, temendo perder tudo, outros continuam se arriscando, na esperança de que a situação seja resolvida a tempo.

Essa situação se agrava com a falta de apoio prometido pelas autoridades. Em 2017, um trator e outros equipamentos foram destinados à agricultura familiar para atender o Cinturão Verde e outras áreas, mas, segundo o presidente da associação, o maquinário não tem sido fornecido para atender a demanda do Cinturão Verde. Sem esse suporte, manter a produção se torna um desafio cada vez maior.

Veja mais na reportagem abaixo: