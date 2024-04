Inscrição de curso gratuito para motoristas profissionais vai até 10 de maio

A Suzano e o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transportes) prorrogaram até o dia 10 de maio, o prazo de inscrições para o programa Escola de Motoristas Profissionais, em Três Lagoas. A iniciativa visa qualificar profissionais da região, principalmente mulheres, para ingressar no setor de logística florestal. Ao todo são 24 vagas ofertadas para a formação gratuita e, ao final do curso, os profissionais receberão uma gratificação no valor de R$ 1,4 mil.

Para participar da formação, as pessoas interessadas, preferencialmente mulheres, devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter, no mínimo, 21 anos completos na data de inscrição; saber ler e escrever; possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF); possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria "D" ou "E" e que esteja em situação válida; não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses e residir em Três Lagoas e região.

De acordo com o Gustavo Henning, gerente de Logística Florestal da Unidade de Três Lagoas, a iniciativa visa, além do incentivo a profissionais femininas a ingressarem no setor, aumentar a segurança nas estradas.

As inscrições devem na sede do Sest Senat de Três Lagoas (avenida Júlio Ferreira Xavier, número 2640, bairro Jardim Alvorada), em horário comercial (das 8h às 17h). As 24 primeiras pessoas que se inscreverem e que atenderem aos pré-requisitos serão contempladas com a formação.

Formação

O curso está previsto para iniciar no dia 22 de maio e segue até o 3 de julho, em período integral (das 7h30 às 18h, com intervalo de duas horas para almoço). Entre os temas abordados, estão: comportamento, segurança, relacionamento interpessoal, legislação, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e prevenção de incêndios e movimentação de cargas. O curso também prevê aulas utilizando simulador de direção e aulas práticas de direção segura.

Dúvidas e outras informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone (67) 2105-5300 ou pelo e-mail [email protected].

*Informações da assessoria da Suzano.