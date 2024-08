Inscrições abertas para a 1ª Meia Maratona contra a Pólio em Três Lagoas

Estão abertas as inscrições para a 1ª Meia Maratona contra a Pólio em Três Lagoas. O evento, promovido pelo Rotary Clube Costa Leste, ocorrerá no dia 27 de outubro. O objetivo é ajudar na divulgação e alcançar a meta da campanha contra a paralisia infantil. As reuniões da instituição acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30, no Sebrae.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, nesta terça-feira (27), transmitido pela TVC HD, Canal 13.1, e pela rádio Cultura FM 106,5, o presidente do Rotary Clube Costa Leste, tenente Reinaldo Cândido, e o integrante Jair Martinez compartilharam detalhes sobre a maratona.

O tenente Cândido ingressou na instituição em 2021 e assumiu a presidência do Rotary Clube em 2024. O Rotary tem atuado em Três Lagoas há quatro anos. Essas ações são realizadas para fortalecer as campanhas. "Decidimos criar o Rotary porque a cidade estava crescendo, e vimos o potencial de expandir o projeto", afirmou.

Veja mais na entrevista abaixo: