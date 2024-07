Inscrições abertas para portador de diploma, reingresso e transferência no IFMS de Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 150 vagas na graduação para portador de diploma, reingresso e transferência externa e interna, no segundo semestre. As vagas são ofertadas em Três Lagoas, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de agosto. O acesso acontece pela Central de Seleção.

As opções são os cursos superiores de bacharelado em Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica; licenciatura em Computação e Química; e tecnologia em Agronegócio, Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais, Processos Metalúrgicos, Redes de Computadores e Sistemas para Internet. A relação de cursos está disponível aqui.

As vagas estão divididas entre modalidades. Portador de diploma - ingresso para aqueles com curso superior concluído no Instituto Federal ou em outra instituição de ensino, pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Reingresso - destina-se a estudantes do IFMS que desejam retornar ao mesmo curso do mesmo campus, o qual deixaram de frequentar, no máximo há cinco anos, que não tenham se beneficiado do reingresso anteriormente.

Transferência externa - voltada a acadêmicos regularmente matriculados na instituição que queiram se transferir para outro campus ou para os regularmente matriculados em outra instituição de ensino, pública ou privada, que desejem se transferir para o IFMS, desde que sejam cursos afins;

Transferência interna - para alunos regularmente matriculados no Instituto Federal que queiram se transferir para outro curso no mesmo campus, desde que sejam afins.



Documentação – Todos os candidatos devem anexar (digitalizados): CPF, documento oficial de identificação com foto e (formulário de pontuação) devidamente preenchido.



Para portador de diploma ou transferência externa também são necessários: diploma ou certificado e histórico escolar do curso de graduação (portador); comprovante de matrícula recente de curso superior (transferência); histórico escolar contendo detalhado contendo, entre outras, informações sobre as disciplinas cursadas, notas/conceitos e carga horária, bem como suas ementas.



Já para reingresso e transferência interna é preciso enviar uma carta pessoal, informando os motivos para a solicitação.



Seleção – A avaliação, exceto para o reingresso, será feita considerando se as unidades curriculares já cursadas atendem ao conteúdo programático do IFMS. Elas poderão ser aproveitadas, de acordo com a similaridade de conteúdos e de carga horária entre as unidades curriculares analisadas.



Serão observadas a similaridade mínima de 80% entre os conteúdos da unidade curricular cursada e aprovada e a carga horária. Cada disciplina aproveitada valerá um ponto.



Já as inscrições de reingresso deferidas serão avaliadas por meio do coeficiente de rendimento. O processo de avaliação detalhado pode ser conferido no edital de abertura.



A previsão é de que o resultado preliminar seja divulgado em 19 de agosto e o final, no dia 26.

Vagas ofertada pelo IFMS na graduação: