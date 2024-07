INSS de Três Lagoas não adere a greve nacional

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ligados ao Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo iniciaram a greve na quarta-feira (10).

A paralisação é nacional e ocorre por falta de acordo com o Governo Federal sobre o reajuste dos salários, apesar das inúmeras rodadas de negociação com o governo, não houve acordo com a categoria.

A greve atinge tanto quem trabalha de forma presencial nas agências quanto aqueles que atuam em home office. Além disso, preocupa quem precisa de atendimento dos serviços do INSS, como análise da concessão de benefícios de aposentadoria, pensões e prestação continuada.

O INSS em Mato Grosso do Sul não aderiu a paralisação. Inclusive, a unidade do INSS em Três Lagoas segue com o atendimento normal. Vale ressaltar que os serviços também podem ser feitos na plataforma “Meu INSS” e pelo número 135.

Em nota, a assessoria do INSS do estado informou também que a paralisação não impactou no sistema e no atendimento aos beneficiários, reforçou ainda que mais de 100 serviços como requerimento, cumprimento de exigência e solicitação de auxílio-doença, podem ser feitos por esses meios digitais.

Em Três Lagoas, o INSS segue atendendo de segunda a sexta-feira, de 7h até 13h. O INSS do município informou que, atualmente a unidade conta com dois peritos, que realizam aproximadamente 15 perícias por dia. E a virtualização dos serviços tem ajudado também na redução das filas.