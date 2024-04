'Investimento mostra nível de competitividade de celulose em MS', diz Verruck sobre nova fábrica

Com investimento de R$ 19 bilhões na construção da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, e R$ 28 bilhões na construção da fábrica de celulose da Arauco em Inocência, e agora, com previsão de R$ 25 bilhões para a construção da segunda fábrica da Eldorado Brasil em Três Lagoas, o estado de Mato Grosso do Sul deve se consolidar como maior produtor e exportador de celulose do país, como apontou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck.

O secretário Jaime Verruck comemorou o anúncio da nova fábrica da Eldorado Brasil e destacou que os grupos já tinham um compromisso com o Governo do Estado para realizar essa ampliação. “Com o projeto Cerrado, que inaugura em poucos dias, e, o projeto Arauco, que deve iniciar as obras nos próximos meses, e agora, com o anúncio da J&F da ampliação da fábrica da Eldorado Brasil, mostra o nível de competitividade da celulose em Mato Grosso do Sul, com o posicionamento estratégico das empresas em investimentos na área de celulose, e agora em logística, com a possibilidade da ferrovia que liga Três Lagoas até Aparecida do Taboado”, explicou.

Nova fábrica Eldorado Brasil

O empresário Wesley Batista, acionista do grupo J$F, anunciou um evento do grupo Esfera, realizado no Palácio Tangará em São Paulo, nesta segunda-feira (22), a construção da segunda linha de produção de celulose da Eldorado Brasil. O projeto de expansão da fábrica em Três Lagoas está orçado em R$ 25 bilhões e prevê a geração de 10 mil postos de trabalho no período de pico da obra. Após a conclusão, serão dois mil trabalhadores na operação da fábrica. Atualmente, a Eldorado Brasil tem mais de 5 mil funcionários.

“A JBS, entre diversas fábricas, de diversas regiões do Brasil, tem um plano de R$ 15 bilhões de investimento relevantes em algumas das unidades. E o principal projeto nosso, do ponto de vista do valor, é o investimento em celulose, na empresa Eldorado Brasil de R$ 25 bilhões, que é a construção de uma segunda linha. Hoje, produzimos 1,8 milhão toneladas de celulose, e com esse projeto, vamos adicionar 2,6 milhões de toneladas de celulose. Com a construção de 90 km de uma ferrovia que vai ligar da fábrica à Aparecida do Taboado, além do investimento em floresta e na fábrica, especificamente”, destacou o empresário Wesley Batista.

