IST de Três Lagoas funcionará um sábado por mês para melhor atender pacientes

A partir do próximo sábado (29), entra em vigor o novo projeto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que oferece um horário diferenciado para a unidade de IST, ampliando o atendimento para as pessoas que não podem procurar o programa durante o horário comercial do atendimento em saúde.

O novo horário será das 07h às 13h, sempre no último sábado do mês e, assim como nos dias de semana, os pacientes poderão contar com testagem para HIV, sífilis, hepatites B e C, coleta de exames de clamídia e gonococo para quem utiliza PrEP (profilaxia pré-exposição), oferta de autotestes, orientações e renovação de PrEP, além de acolhimento e orientações de prevenção, tirando dúvidas em geral.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas