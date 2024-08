Jovem de Três Lagoas pode brilhar em time paulista de futebol

O atleta Vitor Hugo dos Anjos, de 17 anos, é uma promessa do futebol e já desperta interesse de grandes times paulistas. De férias em Três Lagoas, o jovem brilhou no campo do bairro Jardim Santo André. Ele conquistou o título de campeão em um torneio realizado em Araçatuba (SP) e, atualmente, o jovem talento defende as cores do Santa Fé, time do interior paulista.

Vitor está de férias, mas com a mente voltada para a próxima competição. O time do Santa Fé está se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, um torneio regional que reúne equipes de destaque como Corinthians e São Paulo. Considerada uma das competições mais disputadas do sub-20, a "Copinha" é comparável ao Campeonato Paulista, mas com um nível de competição ainda mais elevado devido ao perfil das equipes e jogadores.

Após assinar contrato com o time, algumas regras devem ser seguidas. Uma delas é que, agora, Vitor não pode jogar futebol com os amigos para evitar riscos de lesões que não seriam cobertos pelo clube. “Para manter o corpo ativo nesse período de descanso, eu vou para a academia pela manhã, realizo treinos físicos com bola à tarde e, à noite, faço exercícios de liberação para manter os músculos em boa forma”, explica.

Ele compartilha a rotina intensa enfrentada no clube. “Eu acordo às 6h30 para ir para a escola e estudo até às 14h. Depois do almoço eu tomo um banho e já me preparo para o treino, que se estende até o final da tarde e é sem descanso”.

