Justiça Itinerante oferta serviços gratuitos em bairros de Três Lagoas

Mesmo durante o período eleitoral, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul continua oferecendo diversos serviços jurídicos gratuitos aos moradores de várias regiões de Três Lagoas por meio de uma unidade móvel chamada "Justiça Itinerante", que atende o público uma vez por semana.

Segundo a advogada da Justiça Itinerante, Fabiana Ranunci, o ônibus utilizado para os atendimentos não circula pelas ruas, mas atende em bairros e locais previamente determinados. “São atendidas causas de até 40 salários mínimos. O serviço é gratuito e não requer agendamento, mas é necessário que as pessoas cheguem com antecedência”, explicou.

Continue Lendo...

Na Justiça Itinerante, os moradores podem acessar diversos serviços, como conversão de união estável, casamento, divórcio, pensão alimentícia, guarda consensual, investigação e reconhecimento de maternidade e paternidade, cobrança e indenizações de acidentes de trânsito, entre outros. É importante que os documentos estejam atualizados.

O atendimento da Justiça Itinerante acontece das 7h às 11h, mas geralmente os pedidos são recebidos até as 10h30, pois alguns processos podem demorar a ser finalizados. Os atendimentos são realizados por profissionais do Tribunal de Justiça em parceria com professores e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas, além de contar com o apoio da OAB.

Agenda da Justiça Itinerante

Três Lagoas

12 de setembro

Local: Escola Nelson Custódio de Oliveira

Endereço: Rua Sérgio Roberto Custódio de Oliveira, 1.225, Nova Alvorada

Horário: 7h às 1h

19 de setembro

Local: Escola Municipal Parque São Carlos

Endereço: Rua Irmãos Cameschi, 668, Parque São Carlos

Horário: 7h às 11h

Selvíria

26 de setembro

Local: Centro Administrativo Fabiano Melo Alves

Endereço: Avenida Profª Marilúcia, 900, Centro

Horário: 7h às 11h

Veja mais na reportagem abaixo: