Ladrões armados rendem turista em Três Lagoas e levam dinheiro e celular

Mais um assalto foi registrado, em Três Lagoas. De acordo com a Polícia Militar, no início da noite desta segunda-feira (8), por volta de 18h, a equipe foi acionada para atender um roubo, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Guanabara.

No local, os militares encontraram a vítima, de 58 anos. O homem relatou à PM, que havia acabado de chegar, em Três Lagoas, e que seria morador da região conhecida como "Mutum", entre os municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo (MS). Ele contou que estava a passeio e ao desembarcar na cidade, foi abordado por dois homens, que estariam em uma moto de cor vermelha. O suspeito que estava na garupa, sacou uma arma de fogo e teria anunciado o assalto, exigindo dinheiro e o celular.

Segundo a vítima, o suspeito tomou a carteira dela, com o valor de R$ 300, e o aparelho celular. Após a ação criminosa, os ladrões fugiram. O caso foi registrado como roubo majorado, com emprego de pessoas (assalto à mão armada e com emprego de ameaça), e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.