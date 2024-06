Lancha é furtada com motor de popa na usina de Jupiá e Força Tática é chamada

Um furto de uma lancha com motor de popa foi registrado nesta quarta-feira (19), nas proximidades da Eclusa da Usina Hidroelétrica Três Gargantas (Jupiá), em Três Lagoas.

O segurança do local chamou a Polícia Militar após não encontrar a lancha. Ele relatou aos militares da Força Tática que, durante a noite de terça-feira (18), a lancha foi vista atracada junto à Eclusa da usina. No entanto, na manhã seguinte, ao realizar as rondas, a lancha não estava mais no local.

Os militares orientaram o segurança a registrar o caso na delegacia de Polícia Civil. Em seguida, foram até o bairro de Jupiá para realizar rondas e levantar informações sobre o furto, mas não obtiveram sucesso.

Posteriormente, os policiais foram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registrar o boletim de ocorrência por furto. A investigação do caso será conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pela área da Vila de Pescadores do Jupiá.