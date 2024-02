Liderança de partido conservador não abre mão de disputar candidatura à prefeitura

Segundos fontes, a engenheira ambiental, Mariana Amaral, não abre mão de disputar a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano. Mariana está filiada ao PL, e segue como uma das lideranças da cidade vinculada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mariana esperava ter o apoio da senadora Tereza Cristina para o seu projeto político. No entanto, a senadora que comenda o PP em Mato Grosso do Sul, decidiu apoiar a pré-candidatura de Cassiano Maia (PSDB). o PP, inclusive, indicará o vice de Maia.

Radical

Continue Lendo...

O grupo que está à frente do PL em Três Lagoas tem sido considerado radical de direita e por esse motivo, alguns vereadores não aceitaram filiar-se ao partido. O vereador Sargento Rodrigues, por exemplo, que sempre defendeu e continua defendendo Bolsonaro, não quis filiar ao partido, justamente por esse motivo. Rodrigues prefere continuar fazendo parte do grupo da senadora Tereza Cristina e do pré-candidato Cassiano Maia. Mas, adianta que segue firme com as pautas da direita e em defesa de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliada

E a vereadora Sayuri Baez (Republicanos) que encerrou 2023 como oposição a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), deve começar 2024 aliada do PSDB, já que o seu partido deve apoiar a pré-candidatura de Cassiano Maia (PSDB) para Prefeitura de Três Lagoas.

Oposição

A oposição na Câmara Municipal de Três Lagoas deve ficar bem enfraquecida em 2024. Além de Sayuri, o vereador Davis Martinelli, que vai para o MDB, também será aliado do PSDB, no apoio a pré-candidatura de Cassiano Maia.