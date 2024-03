Lojistas instalam 64 câmeras na área central para coibir furtos

Na busca por tranquilidade e segurança, empresários se uniram para investir em um sistema de monitoramento por câmeras na área central de Três Lagoas. Segundo eles, os equipamentos instalados em diversas ruas pretendem coibir a ação de assaltantes. Até o momento, já foram instaladas 64 câmeras em pontos estratégicos.

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) apontam para 409 furtos entre janeiro e fevereiro deste ano, em Três Lagoas. No mesmo período do ano passado, 411 foram registrados.

No dia 22 de fevereiro, em menos de 2 horas, cinco estabelecimentos foram furtados no centro de Três Lagoas. Outros bairros também têm registrado furtos. Na última quarta-feira (28), dois assaltantes armados com faca e revolver invadiram uma conveniência, no bairro Jardim das Oliveiras.

O projeto chamado “Cidade Segura” vai ajudar na identificação da pessoa capturada pelas câmeras e através de informações do banco de dados da polícia, será possível saber se a pessoa focada é foragida ou possui pendência com a justiça. As imagens serão cedidas em tempo real para forças de segurança pública, como a Polícia Militar e Polícia Civil.

Para o presidente do Conselho de Segurança, Eurides Silveira, o monitoramento vai ajudar no tempo de resposta e nas investigações para prender os autores dos furtos nas lojas. “As câmeras vão facilitar o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil e do proprietário. Aproximadamente, em dez dias, essa onda de furto vai acabar”, afirmou.

O delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, Airton Pereira, afirmou que a forma como as lojas foram arrombadas releva que os autores desse tipo de crime são dependentes químicos. E, explicou que nesse é um problema sério no sistema do Judiciário brasileiro, mas o policiamento tem sido reforçado na área central de Três Lagoas.