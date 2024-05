Maio: 40 clientes já foram selecionados

A promoção ‘A Casa dos Sonhos’ segue a todo vapor nas seletivas do mês de maio, até o momento 48 pessoas foram escaladas para a próxima fase da promoção.

Vale lembrar que, a regra promocional consiste em cada loja parceira ter um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês. Todos os participantes que forem selecionados neste mês de maio, vão para a segunda fase da ação, que consiste em outra dinâmica agendada para o dia 8 de junho, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez.

Na edição passada mostramos que a construção da casa está em ritmo acelerado com previsão de entrega pronta em setembro deste ano. Para participar da grande promoção “A Casa dos Sonhos”, basta comprar nas lojas parceiras e preencher um cadastro através do QR Code. Quanto mais comprar no comércio de Três Lagoas, maior será a chance de ser sorteado com uma chave.