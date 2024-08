Mais de 2,5 mil candidatos deverão participar do Concurso Nacional Unificado em Três Lagoas

Neste domingo (18), mais de dois milhões de brasileiros participarão do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) do governo federal, sendo 34 mil inscritos de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas será uma das cidades do estado onde a prova será aplicada.

A prova, inicialmente prevista para maio, foi adiada pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGISP) devido aos desastres naturais causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Quatro cidades de Mato Grosso do Sul vão sediar a prova: Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Os locais de prova já podem ser consultados na página do participante, no site da Fundação Cesgranrio.

Em Três Lagoas, três escolas estaduais e uma universidade privada servirão como polos do exame para mais de 2,5 mil candidatos que devem realizar o CNU na cidade. A prova terá duração de 6h, com os portões abrindo às 6h30 e uma pausa para o almoço às 12h.

O coordenador geral de logística do concurso, Alexandre Retamal, orienta os candidatos sobre o que podem ou não levar para o local de prova. “É importante que o candidato leve o documento de identidade, sendo que deve ser um documento com foto. Pode ser o documento digital, desde que ele se lembre que, na hora em que ele chegar lá com o celular, deverá apresentar o documento digital. Depois, ele tem que desligar o celular e guardar no envelope que será fornecido pelos fiscais, que é um envelope que ficará lacrado durante a prova. Lá, ele também terá que guardar todos os outros equipamentos eletrônicos que possuir. Ele pode levar uma garrafa d'água, desde que seja transparente. É importante que leve caneta esferográfica preta, também transparente. Além disso, ele pode levar alimentos. É uma prova longa, a jornada começa de manhã para todos, então as pessoas podem levar alimentos também, desde que estejam em embalagem lacrada”.

Por questões de segurança, os candidatos não poderão sair com o caderno de provas, que será divulgado à noite. Serão disputadas 6.640 vagas em diversos setores públicos e em várias cidades do país, incluindo a capital Campo Grande, que contará com 10 cargos.

De acordo com Alexandre, há também a possibilidade de convocação por cadastro reserva. “Como sempre acontece em concursos, há a possibilidade de as pessoas serem chamadas para vagas adicionais que podem ser liberadas a critério dos órgãos e também conforme o orçamento. Pode ser que, ficando nesse banco de candidatos, eles fiquem no que a gente chamaria de um cadastro de reservas, para serem chamados caso vagas adicionais sejam liberadas. Mas eles também poderão ser chamados para vagas temporárias. Isso é uma inovação que estamos trazendo também. Então, há essa possibilidade de que os candidatos possam concorrer a vagas temporárias além das 6.640 que foram disponibilizadas originalmente”, explica.

O concurso contará com o apoio da Força Nacional de Segurança e das forças estaduais, como a Polícia Militar. Mais de 215 mil pessoas estarão envolvidas na logística da prova em todo o país.

