Mais de 290 monitores são entregues no Fórum de Três Lagoas

O Fórum de Três Lagoas recebeu mais de 290 monitores que serão distribuídos para entidades filantrópicas e para a Polícia Militar local e o Batalhão da PM, em Brasilândia. A entrega oficial foi feita pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Fernandes Martins, durante solenidade, na segunda-feira (5), no Fórum local.

O magistrado destacou a sala de depoimento especial, destinado às crianças vítimas de violência. O local foi preparado para atender esse público, com itens que tiram a estigma de uma sala de depoimento e ajuda a criança a se soltar e falar o que realmente aconteceu. Além da sala, também foi entregue a brinquedoteca.

Continue Lendo...

Confira a reportagem abaixo: