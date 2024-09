Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, nesta terça-feira (3). Faltam dois meses para a aplicação do exame, que será nos dias 3 e 10 de novembro. Ao todo, 5.055.699 pessoas estão inscritas no Enem 2024, superando as últimas edições.

No primeiro dia, além da redação, são aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias.

Orientações – No portal, o Inep conta com uma página na qual constam as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção designada às perguntas frequentes sobre o exame. Desse modo, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os respectivos esclarecimentos a respeito da aplicação.

Pé-de-Meia – Neste ano, foi implementada mais uma novidade: o programa Pé-de-Meia, destinado a jovens de baixa renda matriculados no ensino médio. Os estudantes do 3° ano do referido segmento inscritos no Enem que realizarem os dois dias de prova receberão um incentivo extra no valor de R$ 200.

Enem –O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, por exemplo o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

*Com informações do Inep