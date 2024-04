Malha Oeste recebe novo 'sinal verde' para prosseguimento

O projeto para a construção de um ramal ferroviário de 88,9 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 890 milhões, entre Três Lagos e Aparecida do Taboado, na região Leste do estado, avançou. Na quarta-feira (10), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a autorização para a empresa Eldorado Brasil invocar urgência para acelerar o processo de desapropriações para viabilizar o projeto dos trilhos, que pode permitir a retomada do transporte ferroviário em Mato Grosso do Sul.

“Fica a Eldorado Brasil Celulose autorizada a promover as desapropriações necessárias para a implantação da obra referenciada na forma da legislação e regulamentos vigentes. A Declaração de Utilidade Pública não exime a autorizatária da obtenção dos licenciamentos e do cumprimento das obrigações junto às entidades ambientais e demais órgãos da administração pública, necessários à efetivação das obras”, diz a publicação da ANTT.

A área total a ser desapropriada é de quase 7 milhões de metros quadrados. Em novembro de 2021, a Eldorado apresentou o pedido ao Ministério de Infraestrutura, que autorizou a empresa a construir e operar a Estrada de Ferro – EF- A05, pelo prazo de 99 anos. O empreendimento será destinado ao transporte de carga estimada em 1,7 milhões de toneladas de celulose por ano, produzidas na fábrica de Três Lagoas. No ano passado, a Eldorado inaugurou um terminal portuário no porto de Santos e anunciou projeto para construção da linha férrea.

Além da Eldorado, a Suzano também já recebeu aval da ANTT para construir e operar ferrovia na região Leste de Mato Grosso do Sul pelo prazo de 99 anos. Serão 231 quilômetros de ferrovia ligando Ribas do Rio Pardo, onde está em construção mais uma fábrica da Suzano, até Inocência. O projeto, com investimento de R$ 1,7 bilhão, prevê ainda a construção de um ramal ferroviário de 24,7 quilômetros em Três Lagoas, onde estão as duas unidades da Suzano.

A ferrovia entre Ribas do Rio Pardo e Inocência será conectada com a linha férrea da Rumo. Um pátio de espera para despacho das mercadorias será construído com capacidade para 80 vagões de celulose. De acordo com o projeto, os 231 quilômetros serão construídos em bitola larga, num investimento de R$ 1,6 bilhão. Já os 24,7 quilômetros do ramal que será construído entre as unidades da Suzano em Três Lagoas até a ferrovia da Rumo, prevê investimentos de R$ 170 milhões. O projeto consiste em uma ferrovia com bitola mista com 1.800 metros de comprimento, que será paralelo à BR-158. Um pátio adicional de manobras e despachos das composições será construído na área do armazém de expedição da fábrica.

