Médico orienta cuidados com as baixas temperaturas e sintomas gripais

Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, desta quarta-feira (31), o médico clínico geral, Rodrigo Gato, orientou sobre cuidados com as baixas temperaturas e sintomas gripais, que se intensificam nesse período de tempo seco e baixíssima unidade relativa do ar, em Três Lagoas.

Segundo o médico, esse clima seco e baixa umidade é caracterizado pela sazonalidade, que é o período entre final do mês de maio até o final do mês de agosto. A umidade relativa do ar ideal seria entre 70% e 40%, mas nesses dias baixou até aproximadamente 30%, momento também, que os insetos começam a se multiplicar.

“Nesse período, a multiplicação e a transmissão dos vírus passam a ser maiores. O mais comum é a gripe, mas há alguns quadros mais graves como a H1N1, a Influenza, o Rinovírus, o vírus Sincicial e entre outros. Existe um painel viral, mas isso, só conseguimos investigar durante um quadro mais grave em internação”, explico o médico Rodrigo.

O médico orientou alguns cuidados básicos que devem ser feitos são como bastante hidratação ingerindo até dois litros de água por dia, quantidade que pode ser dividida entre água de coco e sucos naturais. Deve-se evitar refrigerantes, embutidos enlatados, frituras e preferir salgados assados. E sempre estar mantendo a higienização das mãos com frequência.

