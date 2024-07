Menina de 12 anos foge para a casa do pai e denuncia suposta tentativa de abuso de padrasto

Um caso de estupro de vulnerável na forma tentada foi registrado, na tarde de sábado (20), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Três Lagoas. O pai de uma menina, de 12 anos, ouviu o relato da filha que contou que o padrasto dela teria tentado violentá-la. Isso teria ocorrido enquanto a vítima esteve na residência da mãe.

O homem contou que a menor disse que, durante o momento em que esteve na casa da mãe, teria escutado o padrasto lhe chamando, pedindo que ela levasse para ele uma toalha, no momento em que estaria no banho. Segundo o relato do pai, a filha disse que foi até a porta do banheiro, o padrasto então abriu e se mostrou totalmente nu para ela, que teria ficado constrangida com o suposto ato libidinoso.

A menina teria dito ainda ao pai que após aparecer totalmente pelado na frente dela, o padrasto a teria convidado para entrar no banheiro com ele. Segundo a vítima, após se negar a entrar no banheiro e tentar voltar ao quarto onde estava, teria sido agarrada pelo padrasto que, usando a força, teria tentado beijá-la. Após escapar das mãos do padrasto, ela teria fugido do local e ido para a casa do pai.

O pai da menina foi até a Depac, onde registrou o boletim de ocorrência de estupro de vulnerável na forma tentada e foi orientado a levar a vítima, na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), para que fosse ouvida pela equipe especializada.