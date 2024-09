Meninas de Três Lagoas Conquistam Bronze e Prata no Atletismo em Recife

Na primeira competição em nível nacional, Júlia Rebeca conquistou a medalha de bronze nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), disputados em Recife, Pernambuco. A jovem de 14 anos relata um turbilhão de emoções e comemora: "Foi uma conquista muito boa que eu consegui realizar. Não foi nada fácil, tive que me dedicar bastante durante os treinos e eu gostei demais. Criei muitas estratégias para conseguir controlar as cinco voltas, e nas duas voltas dos 800 metros também me controlei, controlei meu nervosismo, e foi muito bom ver as meninas competirem. Eu aprendi demais. Agora vamos treinar e nos esforçar mais para, na próxima, eu conseguir a medalha de ouro."



Já Maria Eduarda trouxe duas medalhas: o bronze no revezamento da equipe de Mato Grosso do Sul e a medalha de prata nos 80 metros com barreiras. Segundo a jovem atleta, o resultado foi muito bom, visto que conseguiu diminuir o tempo na prova, e ela agradece o auxílio do treinador:

"Minha competição foi muito boa. Eu amei competir. Meu resultado foi muito bom, consegui melhorar meu tempo. A medalha de prata foi uma conquista que eu realizei com a ajuda do Rei (treinador), ele me ajudou muito. Acho que, se não fosse por ele, eu não teria conseguido."

Na última semana, a atleta Vitória Barreto, também de Três Lagoas, conquistou a medalha de prata no arremesso de peso, na categoria sub-18. As meninas de Três Lagoas vêm conquistando o Brasil. O próximo passo para Maria Eduarda e Vitória Barreto é se preparar para os Jogos Escolares, que acontecerão em João Pessoa, promovidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

A expectativa do técnico Reinaldo Abrão é que ambas tragam o ouro para a cidade: "Sem dúvida, a expectativa é que venha o ouro agora. Se Deus quiser, nossa expectativa é que venham mais duas ou três medalhas em nível nacional."



Outra novidade é a possível convocação da atleta Vitória Barreto, de Três Lagoas, para a seleção brasileira, que disputará os Jogos Pan-Americanos, como explica Reinaldo: "Nós estamos na expectativa também quanto à questão da Vitória, porque ainda não saiu a convocação oficial para o Sul-Americano Sub-18. O critério é que a primeira e a segunda colocadas do Brasileiro Sub-18 serão convocadas para representar o Brasil nesse Sul-Americano. Nosso primeiro passo é esperar a convocação oficial para ter uma atleta três-lagoense na Seleção Brasileira."

