Microempresas e MEIs podem acessar vantagens pela Caixa

As pequenas empresas e os Microempreendedores Individuais (MEIs) já podem acessar as vantagens exclusivas do pacote de ofertas no Programa de Crédito (Procred) totalmente digital do Governo Federal, disponível pela Caixa Econômica Federal.

A Caixa oferece uma conta 100% digital para pessoas jurídicas. Com ela, os clientes terão acesso a diversos benefícios, sendo o principal a linha de crédito do Procred, que disponibiliza até R$ 50 mil, com base em até 30% do faturamento fiscal da empresa.

O superintendente da Caixa, Lincoln Costa, explicou que todo o processo pode ser realizado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível abrir uma conta totalmente digital e contratar a linha de crédito.

"Serão cobrados 5% de juros ao ano, com acréscimo da taxa Selic referente ao período. O prazo de pagamento é de até 48 meses, sendo que os primeiros 12 meses são de carência. A amortização do saldo devedor começa na 13ª parcela", detalhou o superintendente.

Saiba mais na reportagem abaixo: