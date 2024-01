Ministra Simone Tebet pede afastamento do ministério por dez dias

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, pediu afastamento do ministério por dez dias, conforme publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de dezembro e divulgado por ela no domingo (24). “Agora venho comunicar vocês que estou pedindo afastamento do Ministério do Planejamento porque, assim como vocês, vou para as minhas merecidas férias descansar com minha família por dez dias”, postou nas redes sociais.

O marido da ministra, o secretário da Casa Civil de MS, Eduardo Rocha, também pediu afastamento do cargo por duas semanas, para viajar com a família para outro país.

Férias

O governador Eduardo Riedel (PSDB) também está de férias e descansará até o dia 14 de janeiro. Neste período, o vice-governador José Carlos Barbosa (PP) e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gerson Claro (PP), revezam no comando do Estado. Gerson permanece à frente do governo até o dia 1º de janeiro, período em que Barbosinha também estará fora de Mato Grosso do Sul. De 2 a 14 de janeiro, o vice assume até a volta de Riedel ao trabalho, no dia 15.

Promete

2024 promete ser um ano bem movimento. É um ano de eleições municipais e o último mandato do prefeito Ângelo Guerreiro. Além de obras, o prefeito deve realizar eventos grandiosos, como a última Festa do Folclore, que promete ser uma das maiores já realizada em Três Lagoas. Por ser ano eleitoral, também deverá ter muitas denúncias e troca de farpas no Legislativo, entre oposição e situação.