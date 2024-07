Misto de Três Lagoas perde amistoso de 4 a 1 para time amador Kiosque Central

O Misto Esporte Clube de Três Lagoas perdeu de 4 a 1 no amistoso contra o time amador Kiosque Central Futebol Clube. O jogo fez parte da preparação do Misto para a disputa do Campeonato Estadual Sul-mato-grossense Série B, temporada de 2024.

Neste ano, o Misto passa por reformulação de elenco. O treinador do Kiosque Central, João Miguel, disse que foi um resultado esperado, devido o elenco atuar junto a mais tempo.“O Misto ainda está em restruturação. É normal começo de temporada, mas acredito que vão chegar longe", explicou.

O Kiosque atua há quatro anos em campeonatos amadores em Três Lagoas, e também, segue em preparação para as competições. "Acredito que o resultado não importa muito para eles, mas para nós como equipe amadora, sim, pois foi um amistoso contra uma equipe profissional”, ressaltou o técnico do Kiosque.

