Misto de Três Lagoas se prepara para o estadual Série B

O Misto Esporte Clube de Três Lagoas começou a preparação para o Campeonato Estadual de Futebol Série B 2024. O clube realizará uma seletiva para contratação de atletas, nesta quinta-feira (27), a partir de 18h30, no estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão”.

Segundo o técnico do Misto, Paulo Henrique, serão selecionados jogadores com idade a partir de 18 anos, para compor o atual elenco. “Vamos selecionar e qualificar os melhores para se apresentar com elenco de fora, que vai se apresentar dia 15 de julho (em Três Lagoas)”, explicou.

Continue Lendo...

Vão ser 45 dias de treinamentos alojados na cidade. No dia da seletiva os candidatos devem comparecer com traje esportivo na cor do uniforme do Misto, que é preto e branco. “Ano passado, fizemos um trabalhado amador disputando um campeonato profissional. Este ano, vamos fazer um campeonato profissional com profissionais”, ressaltou o técnico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste ano, a presidência do Misto foi reassumida pelo Beto Gusmão. A comissão técnica será formada pelo técnico Paulo Henrique, um preparador físico de Marília (SP), o preparador de goleiros de Ilha Solteira (SP), o goleiro Alexandre, que já jogou no Misto.

O Misto pretende fazer dois jogos amistosos antes do início do campeonato que será em 8 de julho. Segundo o técnico, “a expectativa do Misto é subir (para a Série A) com um time forte e com jogadores competitivos. Estamos trazendo jogadores de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina”, afirmou o técnico.

Veja na entrevista abaixo: