Misto disputará série B do estadual de olho na elite do futebol

O Misto Esporte Clube de Três Lagoas promete voltar a ter lugar de destaque no Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul e visa repetir o feito de 2009, o de disputar a Copa do Brasil. Na ocasião, jogou contra o Corinthians, tendo destaque no futebol nacional.

Esse é o projeto da nova diretoria do Misto que será definido neste mês. Mas para conseguir acesso na participação da principal competição do futebol sul-mato-grossense, o time precisa disputar a Série B do Estadual, que começa em setembro.

Segundo o empresário Antônio Carlos Teixeira, uma reunião marcada para o dia 18 deste mês definirá os integrantes da nova diretoria, que praticamente está definida.

De acordo com Teixeira, que já foi presidente do Misto, a intenção montar um time para a série B com 12 garotos de Três Lagoas e 12 jogadores de outras cidades. “Vamos montar um time competitivo para sermos campeões, ou pelo menos vice, para voltarmos a Série A do Estadual e voltar a participar da Copa do Brasil, como em 2009, quando o Misto jogou contra o Corinthians.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme Teixeira, é inadmissível uma cidade do porte de Três Lagoas com 132 mil habitantes não ter um time representando o município no Estado em uma competição importante como o futebol. “ O Misto tem história, temos mais de 32 mil torcedores, e tem sempre alguém perguntando do time”, destacou.

Segundo Teixeira, a ideia é definir o elenco para que os jogadores iniciem os treinos já no próximo mês, para que em setembro estejam prontos para estrear no Campeonato Estadual da Série A. “ Vamos definir a diretoria e a comissão técnica para inscrever na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul para que possamos participar da competição”, adiantou.