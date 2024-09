Morador que caiu de telhado de residência morre em hospital após ficar internado na UTI

A Polícia Civil de Três Lagoas está investigando a morte de um homem, de 53 anos, nesta terça-feira (3). A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer, na delegacia. De acordo com o boletim, um homem, que era pastor evangélico, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora. Ele teria sofrido traumatismo craniano no final de agosto.

O paciente teria sido encaminhado à unidade inconsciente, no dia 27 do mês passado, após cair de um telhado a cerca de três metros de altura e bater a cabeça no chão. Apesar de ter recebido acompanhamento intensivo na UTI por oito dias, o quadro clínico dele teria se agravado nesta terça-feira, resultando em uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com o hospital, manobras de reanimação foram realizadas pela equipe médica, mas sem sucesso, e a morte do pastor foi confirmada. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil.

