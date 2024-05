Moradores da rua 20 na Vila Piloto estão às escuras

A falta de iluminação pública em um poste na rua 20, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, tem causado transtornos e apreensão entre os moradores.

Joelma Pinheiro é dona de casa e mora em frente ao poste de número 05223-6, que está sem luz. Ela relata que todas as noites vive momento de aflição até a filha, que estuda no período noturno, chegar em casa. “Fica muito escuro. Eu fico sozinha e tenho que deixar a porta de casa aberta pra iluminar a entrada quando minha filha chegar”.

Segundo Joelma, diversos chamados já foram abertos na prefeitura sobre o problema, mas a situação persiste. “Já vieram arrumar, mas após 15 minutos, queimou de novo”.

Para o motorista de caminhão Luiz Carlos, que também mora no bairro, não basta apenas trocar a lâmpada de LED, sendo necessário verificar a amperagem da fiação, pois o poste recebe alta voltagem, o que faz as lâmpadas queimarem com facilidade. “Eles já vieram aqui trocar a lâmpada e eu falei que precisa reforçar, pois eles disseram que a descarga da linha vem toda neste poste. Depois de terem trocado a lâmpada, ela queimou em 20 minutos. A rua fica muito escura”.

A equipe de reportagem do Grupo RCN procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Lagoas. Eles informaram, por nota, que "caso já tenha excedido o prazo estabelecido pela empresa em realizar novo reparo, é necessário aguardar nova manutenção pela terceirizada".

A nota orienta ainda que os cidadãos podem formalizar reclamações via Ouvidoria Municipal, pelo telefone (67) 99213-6400 ou pelo site, onde a empresa terceirizada é contatada.

