Moradores reclamam da demora nas obras de reforma do terminal rodoviário

As obras de reforma do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, iniciadas em fevereiro deste ano, têm causado insatisfação entre os moradores. A revitalização do local, que foi orçada em R$ 1,5 milhão com recursos próprios do município, está gerando críticas pela morosidade na execução dos serviços.

O projeto de reforma do terminal inclui uma série de melhorias. Entre as principais mudanças, estão a adequação e ampliação dos guichês de venda de passagens, a reestruturação das lanchonetes e lojas, a criação de uma praça de alimentação e a reconstrução do piso. Além disso, o terminal ganhará novos assentos na área de espera, rampas de acessibilidade e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

Continue Lendo...

Outra novidade será o cercamento da área de embarque, com a construção de uma guarita para reforçar a segurança dos passageiros e funcionários. O projeto ainda prevê a substituição das instalações elétricas e a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, buscando oferecer um ambiente mais seguro e confortável para todos que utilizam o terminal.

A reforma do terminal rodoviário é uma reivindicação antiga dos moradores de Três Lagoas, que há anos pedem melhorias na estrutura do local. No entanto, a demora na conclusão das obras tem causado frustração. “Está muito demorada essa obra”, disse a faxineira Cleuza Toledo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), a obra segue dentro do cronograma que tende a ser mais longo devido a não interrupção do fluxo de pessoas e dos serviços prestados no local, o que impõe limitações na execução.

Veja a reportagem: