Moradores reclamam de lixo descartado em terreno no bairro Vila Piloto

Um terreno no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, tem gerado problemas para os moradores devido ao descarte incorreto de lixo no local. A quantidade de resíduos despejados de forma inadequada é abundante, com sacos e mais sacos de lixo doméstico, resíduos de construção e móveis velhos se acumulando.

Localizado próximo ao Buracão do Jupiá, o terreno tem gerado incômodo aos residentes. Renan Eugênio é morador da área e menciona que a situação piora à medida que mais lixo é descartado, afetando a qualidade de vida de quem vive nas proximidades. “Traz bastante consequências, como escorpiões, muita sujeira e o risco de doenças. Já foi achado até cobra dentro das casas, trazendo riscos para as crianças. Dengue está infestado, qualquer foco é muito. Precisamos de atenção e uma limpeza de vez em quando para diminuir esses focos de doenças”.

Apesar de uma equipe da prefeitura ter realizado a limpeza de alguns terrenos e passarelas na região nesta semana, esse terreno não foi incluído no serviço. Em contato com a prefeitura, a assessoria de imprensa informou que não havia nenhuma reclamação registrada sobre o local.

A orientação para os moradores é que registrem as reclamações junto à ouvidoria, fornecendo o máximo de detalhes possível sobre o local. Isso pode ser feito pelo telefone (67) 99213-6400 (WhatsApp e ligação) ou pelo site.

