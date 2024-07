Motoboy sofre acidente e fica sobre teto de carro até ser resgatado pelo Samu

Um moto entregador sofreu um grave acidente no final da noite desta terça-feira (9), na rua Alexandre Abraão, bairro Nossa Senhora Aparecida, região Sul de Três Lagoas (MS).

De acordo com testemunhas, a vítima fazia entrega de alimentos em uma moto Titan Yes, e quando retornava para casa, pela rua Alexandre Abraão, cruzamento com a rua José Pinto Carriço, um carro VW Foz atravessou na frente dele, batendo a moto violentamente na lateral do veículo.

Com a força do impacto, a vítima foi lançada sobre o teto do carro, onde ficou até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima estava consciente, orientada e foi socorrida para o Hospital Auxiliadora com suspeita de fraturas e escoriações pelo corpo.