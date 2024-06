Moto e carro colidem no Parque São Carlos e envolvidos reclamam da falta de sinalização no local

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (4), envolvendo uma moto e uma pick-up, na rua Odonaldo Ferreira Dutra, cruzamento com a rua Itacíl Pereira Martins, no bairro Parque São Carlos, sul de Três Lagoas (MS).

Por volta de 9h, o Corpo de Bombeiros e o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, foram chamados para atender uma colisão entre moto e carro, com uma pessoa ferida. No local os militares do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro à vítima de 32 anos, que estaria reclamando de algumas dores e apresentando alguns ralados. Mas sem sinais de fraturas e rapidamente, foi feito o transporte da vítima para à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista da pick-up GM Montana, permaneceu no local e acompanhou o resgate da vítima e conversou com nossa equipe de reportagem e prestou esclarecimentos aos militares do Pelotão de Trânsito. O motorista do GM Montana, disse que seguia pela rua Itacíl Pereira Martins, sentido Guanabara, quando ao passar pelo cruzamento, acabou sendo atingido pela moto Yamaha Fazer, que era pilotada por um homem de 32 anos.

O piloto da moto, seguia no sentido Yamagut Kankit e teria colido na lateral da pick-up, vindo a cair no chão e sofrer ferimentos leves. Moradores do local que acompanhavam o trabalho da Polícia Militar, informaram que os registros de acidentes no local, são constantes, principalmente após o asfaltamento do bairro Parque São Carlos, o que tem feito os motoristas abusarem da velocidade e do excesso de confiança nos cruzamentos, que ainda não receberam sinalização horizontal e vertical, por meio da secretaria municipal de trânsito.

Para quem mora e utiliza frequentemente as ruas do bairro Parque São Carlos, se acostumaram com a preferencial das ruas, que ligam a avenida Clodoaldo Garcia, a rua Yamagut Kankit, com exceção da rua Abílio Ferreira, que é a única rua (centro bairro), preferencial e que cruza os bairros São Carlos, Santos Dumont e Jamil Ville, forçando a parada dos veículos que seguem da av. Clodoaldo para à rua Yamagut e vice-versa.

Durante o atendimento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, um amigo do homem que pilotava a moto, esteve no local e acompanhou todo o registro da ocorrência. Para ambas as partes, foi informado pelos militares, que em não havendo placas de sinalização ou pintura no asfalto, que oriente de quem seja a preferencia na via, prevalece ART 29, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que em seu paragrafo 3º diz: (3) preferência em cruzamentos: em cruzamentos não sinalizados, existem 3 regrinhas de preferência: 1º) rodovia; 2º) rotatória; 3º) mão direita. Interessante verificar dois aspectos nesta norma: o primeiro é que as preferências mencionadas só são válidas nos cruzamentos sem sinalização, nada impedindo que o órgão de trânsito, se assim entender melhor, coloque, por exemplo, uma placa de “dê a preferência” ao condutor que circula em rotatória; o segundo aspecto é que muitas outras preferências não são decorrentes da lei, mas apenas de costume, como uma via mais larga, com faixa de ônibus, sem redutores de velocidade, em aclive etc;

O bairro Parque São Carlos, passou por um processo de melhorias recentemente onde, recebeu obras de macro e micro drenagem de águas pluviais e asfaltamento das ruas. A obra de drenagem, asfaltamento e implantação de guias e sarjetas já foram concluídas, mas a empresa contratada para realizar as obras no bairro, ainda não fez a entrega ao poder público municipal, para que a prefeitura pudesse, realizar os serviços de sinalizações horizontais e verticais das ruas, que recentemente receberam asfalto.