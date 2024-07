Motociclista perde o controle da moto e bate em muro no Centro

Uma mulher, de 43 anos, foi socorrida por agentes de trânsito e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), após bater a moto que pilotava contra um muro de uma residência no cruzamento das ruas João Carrato e Munir Thomé, no centro de Três Lagoas. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (11).

A vítima relatou que teria perdido o controle da direção, quando provocou a colisão. Com o impacto, ela reclamou que estava sentindo fortes dores durante o atendimento, mas estava consciente.

Continue Lendo...

Após realizado os primeiros socorros à vítima, os agentes a imobilizaram e a encaminharam ao Hospital Auxiliadora, com suspeita de fratura no punho esquerdo.