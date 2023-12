Motorista morre e duas pessoas ficam feridas após caminhonete e carro baterem de frente

Um acidente entre um carro e uma caminhonete tirou a vida de um homem e deixou duas pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (4), na rodovia BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara.

A equipe do 5ºGBM (Grupamento do Corpo de Bombeiro) atendeu a ocorrência, que foi uma colisão frontal entre os dois veículos, sendo um Prisma e uma Hillux, no km 30 da rodovia, na saída de Água Clara com destino aTrês Lagoas. Segundo o Corpo de Bombeiros o condutor do veículo Prisma, não teria resistido aos ferimentos e morreu no local.

Dois passageiros do carro foram resgatados por outros motoristas, com ferimentos e escoriações, e levados para o Hospital Municipal de Água Clara. No local, os militares do Corpo de Bombeiros não conseguiram informações sobre idade e identificação das vítimas. Após remoção do corpo do motorista, que ficou preso às ferragens, a área foi foi isolada para o trabalho da Polícia Cientifica. Não foi necessário interdição da pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local e acompanhou o resgate da vítima fatal e controlou o tráfego para o trabalho dos bombeiros. Até o momento da publicação desta reportagem, as equipes não tinham informações sobre as causas do acidente e nem a identificação das vítimas.