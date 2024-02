Motorista sem CNH atravessa sinal vermelho e causa acidente

Uma colisão entre dois carros deixou feridos e trânsito lento, na noite deste sábado (24), na rua Jary Mercante, cruzamento com a avenida Capitão Olyntho Mancini, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS). O motorista de um Fox, de 34 anos, estava pela rua sentido bairro JK quando acabou sendo atingido na lateral por um Gol, que segundo informações de testemunhas, fazia o trajeto Cristo/Centro, pela avenida Capitão Olynto Mancini, e teria desrespeitado a sinalização e furado o sinal vermelho.

Com o impacto, o veículo Fox teria capotado. O motorista do carro Fox ficou preso no veículo e só foi resgatado, com a chegada do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Para os policiais militares, o motorista do Gol, de 19anos, que estava acompanhado da esposa, teria admitido não ser habilitado e atravessado o sinal vermelho. Ele reclamou de dores no peito e foi levado pelo Corpo de Bombeiros até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O motorista do Fox estava consciente, mas desorientado, e após ser retirado do veículo foi levado ao Hospital Auxiliadora pelo Samu. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.