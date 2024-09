Motorista usa celular no trânsito, desrespeita agentes de trânsito e acaba preso em Três Lagoas

Um motorista foi detido, em Três Lagoas, após desobedecer ordens de agentes de trânsito e se recusar a apresentar documentos de identificação. O fato ocorreu na quinta-feira (5), no cruzamento das avenidas Capitão Olintho Mancini e João Thomes, no bairro Jardim Alvorada.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar e encaminhado para a Segunda Delegacia de Polícia Civil, a abordagem inicial foi realizada por agentes municipais de trânsito. Os servidores relataram que o condutor estava utilizando um celular enquanto dirigia um caminhão. O motorista parou no semáforo do cruzamento, ocasião em que foi abordado por um agente. No entanto, na ocasião, o motorista teria argumentado que, apesar de estar no trânsito, naquele momento estava parado no cruzamento aguardando a sinalização verde do semáforo e, portanto, não precisava interromper o uso do celular.

O agente então teria solicitado ao condutor que interrompesse o manuseio para receber orientações. Porém, ao sinal verde do semáforo, o condutor teria ignorado a ordem de parada e seguiu dirigindo até um lava-jato, onde pretendia deixar o caminhão. No trajeto, d teria desconsiderado as ordens de parada dos agentes municipais. Os servidores acionaram a Polícia Militar, que chegou ao local após diversas tentativas de interceptação.

Somente no lava-jato, o suspeito estacionou o veículo e foi abordado pelos policiais militares, que realizaram a detenção. O motorista foi informado do motivo da prisão e, ao ser questionado sobre os documentos, teria dito que não era obrigado a apresentá-los. Ele também alegou ter contribuído com o 2º Batalhão de Polícia Militar para a realização de reformas na unidade. O motorista foi para a delegacia e liberado após prestar depoimento na Segunda Delegacia de Polícia Civil.