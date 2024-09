MS se consolida como polo nacional de florestas plantadas

Mato Grosso do Sul se destaca no cenário nacional por seu impressionante crescimento no setor de florestas plantadas, especialmente de eucalipto.

Em 14 anos, o estado viu um aumento de 436% na área plantada, alcançando cerca de 1,5 milhão de hectares cultivados. Esse avanço posiciona MS como líder na produção de madeira em tora para papel e celulose, representando 24% da produção nacional, com aproximadamente 5,5 milhões de toneladas anuais. Quatro municípios de MS estão entre os cinco maiores produtores de eucalipto do Brasil: Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Brasilândia e Água Clara.

Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo lideram com 264,2 mil e 251,3 mil hectares, respectivamente. Selvíria também se destaca, ocupando a sétima posição nacional em área de floresta plantada.

O sucesso no setor é impulsionado pelo Profloresta, um plano estadual que visa consolidar a cadeia produtiva de papel e celulose, ampliar a base florestal e diversificar a economia. Apesar dos benefícios, como a captação de carbono, a monocultura do eucalipto também traz desafios ambientais, como o alto consumo de água e a baixa biodiversidade.