Mulher é agredida após pedir celular para marido e interromper jogo em aplicativo

Por causa de um jogo em aplicativo de celular, uma mulher, de 23 anos, acabou agredida com socos pelo marido, que tem 31 anos, na madrugada desta quinta-feira (25), na rua Aniceto Arão, bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

A vítima contou aos policiais que por volta de 1h, de quinta-feira, teria pedido o celular, que seria dela, mas estava com o marido, que utilizava o aparelho para jogar. Ele não se agradou do pedido, segundo boletim de ocorrência, e teria desferido um soco no rosto da vítima, atingido a região esquerda da face, próximo ao olho. Ainda enfurecido por ter que parar de jogar e devolver o aparelho, o suspeito ainda teria desferido um segundo soco no rosto da mulher.

Após as agressões, ao saber que a Polícia Militar havia sido acionada, o suspeito teria fugido por ser reincidente no crime de violência doméstica contra a esposa e por estar descumprindo um ordem judicial (medida protetiva), onde o proibia de se aproximar da vítima. Ele ainda poderia ser preso em flagrante por ter voltado a morar no mesmo imóvel com a mulher devido a medida.

Na delegacia, a mulher teria sido questionada sobre o marido ter descumprindo a medida protetiva. Ela disse ter sofrido outras agressões e pedido a medida contra o suspeito.No entanto, reatado o relacionamento logo em seguida e, nesta madrugada, voltou a agredida. Na delegacia não manifestou a vontade de prosseguir com o registro da ocorrência.

Os policiais militares registraram a ocorrência por violência doméstica, com a negativa de representar criminalmente contra o homem.